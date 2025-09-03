Saúde de Itapeva recebe reforços com novos serviços: Odontologia Móvel e CAPS Infantil

Itapeva acaba de conquistar dois avanços significativos na área da saúde pública: a chegada de uma unidade móvel de odontologia e a criação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) infantil.

O anúncio foi feito pela prefeita Adriana Duch na terça-feira, 2 de setembro, em publicação nas redes sociais. Segundo a chefe do Executivo, os equipamentos representam um passo importante para ampliar o acesso da população a atendimentos especializados. A secretária de Saúde, Karen Grube Lopez também comemorou a conquista em suas redes.

“Itapeva foi contemplada pelo Ministério da Saúde (Governo Federal) com dois importantes equipamentos públicos: um Centro Odontológico Móvel e um CAPS Infantil. Essas conquistas representam mais saúde e qualidade de vida para a nossa população. O centro móvel levará atendimento odontológico a quem mais precisa, chegando até os bairros mais distantes de nossa zona rural. Já o CAPS Infantil oferecerá cuidado especializado às nossas crianças, garantindo acolhimento, acompanhamento e tratamento humanizado. São conquistas que enchem nosso coração de esperança e mostram que juntos podemos transformar vidas e construir uma Itapeva mais saudável e feliz. E seguimos buscando mais melhorias para a saúde regional. Gratidão a todos os envolvidos. Deus os abençoe”, escreveu a prefeita.