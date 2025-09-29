SPVias: Confira os trechos com obras nesta semana

Na região: kms 266 e 341, entre Taquarivaí e Itararé, em ambos sentidos.

A SPVias informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 29 de setembro e 05 de outubro. Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária estão obras, os trabalhos permanentes de recuperação de pavimento e manutenção e conservação da rodovia. Para a execução desses os serviços são necessários interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

A Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que operários estão nas imediações da pista. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem seus deslocamentos.

O cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Mais informações no site https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/ , por meio do Disque SPVias 0800 703 5030 ou pelo WhatsApp 0800 703 5030 , disponível 24 horas por dia para emergências e informações.

Obras, Reparos de Pavimento, Implantação de faixa e selagem de trinca | das 7h às 17h

SP 127 – Rod. Antonio Schincariol

• Entre os kms 106 e 202 – entre Tatuí e Capão Bonito, ambos sentidos;

SP 255 – Rodovia João Mellão

• Entre o Kms 240 e 286 – entre Avaré e Itaí, ambos sentidos;

SP 258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

• Entre o Kms 266 e 341 – entre Taquarivaí e Itararé, ambos sentidos;

• Entre os km 339+260 ao 339+530 – em Itararé, Desvio de eixo sentido leste para viabilizar obra de duplicação, sentido leste;

• No km 338+110 – em Itararé, Interdição do acostamento para viabilizar obra de implantação dos novos dispositivos, sentido leste;

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

• Entre os kms 115 e 254 – entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, ambos sentidos;

SP-280 – Rodovia Castello Branco

• Entre o Km 133 e 283 – entre Tatuí e Águas de Santa Bárbara, ambos sentidos;

Implementação e/ou manutenção de iluminação | das 7h às 17h

SP 127 – Rod. Antonio Romano Schincariol

• Entre os Kms 105 e 213 – entre Tatuí e Capão Bonito, ambos sentidos;

SP 255 – Rodovia João Mellão

• Entre os Kms 237 e 343 – entre Avaré e Itaí, ambos sentidos;

SP 258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

• Entre os kms 222 e 342 – entre Capão Bonito e Itararé, ambos sentidos;

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

• Entre o Km 115 ao Km 168 – de Araçoiaba da Serra a Itapetininga, em ambos os sentidos;

SP-280 – Rodovia Castello Branco

• Entre os kms 129 e 315 – entre Tatuí e Águas de Santa Bárbara, ambos sentidos;

Sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, limpeza, reparo, pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada, coleta de lixo, aferição de radar, manutenção, iluminação e reparo em câmeras nas rodovias ( SP-280 entre os km 129 e 315; SP-270 entre os kms 115 e 158; SP-258 entre os kms 222 e 342; SP-255 entre os kms 237 e 288; SP-127 Francisco da Silva Pontes entre os kms 168 e 213 e SP-127 Antônio Romano Schincariol entre os kms 105 e 168) – ambos os sentidos.

(Via Comunicação/SPVias)