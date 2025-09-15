Obras de recuperação de galeria pluvial na Av. Paulina de Moraes são iniciadas

A Secretaria de Obras e Serviços deu início nesta segunda-feira (15) às obras de recuperação da galeria pluvial na Avenida Paulina de Moraes. O serviço é necessário devido ao afundamento da via, provocado pelo rompimento da antiga tubulação de aço galvanizado. O fato vem causando transtornos à população há anos e, de acordo com o secretário de Obras e Serviços, Diego Carvalho, a intervenção prevê a construção de um conector moldado no local, com dimensões adequadas para melhorar o escoamento da água e permitir futuras ampliações da rede, reduzindo riscos de novos danos.

Fique atento ao trânsito no local e ao desvio, que foi sinalizado pelo Demutran.