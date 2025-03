Óbito suspeito para Dengue é registrado em Buri

O jovem Luan Vinícius Vieira Camargo, de 15 anos, teve morte encefálica confirmada nesta quarta-feira (19) após enfrentar complicações e episódios de hemorragia no abdômen e no cérebro. Ele foi internado na Santa Casa de Itapeva/SP no último domingo (16) e, devido à gravidade do quadro, precisou ser intubado. Segundo o relatado pela família ao Buri Conectado, a morte foi causada em decorrência de Dengue.

A morte é considerada como suspeita até o momento pois, segundo a secretária de Saúde de Buri, o jovem realizou inicialmente um teste rápido de dengue (antígeno NS1), que teve resultado negativo. Um segundo exame sorológico foi coletado e enviado ao Instituto Adolfo Lutz (IAL), em Sorocaba/SP, mas o laudo pode levar alguns dias para ficar pronto.

À família e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos.