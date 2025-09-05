Novos advogados receberam suas carteiras em sessão solene na OAB de Itapeva

No dia 27 de agosto, a 76ª Subseção da OAB de Itapeva realizou solenidade na Casa da Advocacia e da Cidadania “Dr. Simpliciano Campolim Machado” para a entrega de carteiras aos novos advogados e advogadas inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo.

O evento realizado no auditório “Dr. Edison Oliveira Martho”, foi presidido pelo Dr. Marcelo Penteado de Moura, Presidente da Subseção, e teve como mestre de cerimônias a Dra. Juliet Amanda de Assis Araújo Fernandes. Entre os presentes estavam o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Itapeva, Dr. Daniel Torres dos Reis e a Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Itapeva, Sra. Aracelli Pereira Mota Custódio.

Também marcaram presença os diretores da 76ª Subseção de Itapeva, a Secretária Geral Adjunta, Dra. Jussara Fernandes Siqueira Margarido e o Tesoureiro, Dr. Juliano da Silva Oliveira, o representante da Diretoria da Subseção na Subsede de Itaberá, Dr. Carlos Freitas Gomes Junior, a Coordenadora de Área da Escola Superior de Advocacia da 21ª Região Administrativa da OAB/SP, Dra. Viviane Cristina Martiniuk e o Presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Dr. Danilo de Oliveira Silva.

A compromissária Kátia Aparecida da Rosa, oradora da noite, representou todos os compromissários, que juntamente com os demais advogados presentes, reafirmaram o compromisso com o exercício da advocacia.

A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares dos novos inscritos, que lotaram o local, transformando o evento em uma celebração marcante, fechando as comemorações do mês da advocacia de 2025.

O evento contou com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e da Associação dos Advogados de São Paulo que destinaram brindes aos novos inscritos.

(Via OAB Itapeva)

Fotos: Portal Balog