Novena e Festa Beneficente no Bairro Pacova iniciam hoje (07)

Entre os dias 7 e 16 de novembro de 2025, a Comunidade Nossa Senhora das Neves, do Bairro Pacova, em Itapeva, realiza a tradicional Novena e Festa Beneficente, com uma ampla programação religiosa e recreativa.

Durante o período, serão celebradas Santas Missas diariamente, com horários que variam entre 19h e 19h30 nos dias de semana e 10h aos domingos. A novena é um momento de fé, oração e devoção mariana, reunindo fiéis de toda a região para celebrar a padroeira local.

Além das celebrações religiosas, a festa contará com uma programação recreativa especial. De segunda a sexta-feira haverá venda de salgados, doces e refrigerantes, enquanto aos sábados e domingos o público poderá saborear pastéis, churrasco, frango assado e leitoa assada.

No dia 8 de novembro, após a Santa Missa, acontece a tradicional quermesse, com binguinho, rifas e animação musical com HD Som. Já no dia 9, a partir das 11h30, será servido um almoço especial, com cardápio variado, incluindo arroz carreteiro, feijão gordo, macarronada, costela e linguiça assada, entre outros pratos. Às 14h, haverá leilão de gado, conduzido pelo locutor Gabriel Nicoletti.

No dia 15 de novembro, a animação ficará por conta da Banda Fúria Campeira, e para encerrar as comemorações, no dia 16, ocorre a grande quermesse com binguinho e Show de Prêmios, a partir das 15h, com 20 mil reais em prêmios.

A Novena e Festa Beneficente do Bairro Pacova são promovidas pela Comunidade Nossa Senhora das Neves, pertencente à Área Pastoral São Roque, e têm como objetivo fortalecer a fé e promover a confraternização entre os moradores e visitantes.