Nova Diretoria da OAB de Capão Bonito tomou posse na Câmara Municipal

A presidente, Dra. Rosana Nito é a primeira mulher a assumir o cargo.

O plenário da Câmara Municipal de Capão Bonito foi palco na noite de quinta-feira (06) para a posse da nova Diretoria da OAB da cidade. Os empossados estarão representando a 142ª subseção de Capão Bonito no triênio 2025-2027.

São eles: Presidente Dra. Rosana Nito, vice-presidente Dr. Donizete Cruz, secretário Geral Dr. Raí Chagas, secretário adjunto Dr. Erik Nishi e a tesoureira Dra. Vanessa Almeida.

Além de familiares e amigos da nova Diretoria e advogados da OAB de Capão Bonito, também esteve presente na posse o Dr. Alexandre de Sá, tesoureiro da OAB de São Paulo, representando a diretoria da Seccional.

Em seu discurso de posse, a presidente Dra. Rosana Nito expressou gratidão a Deus, familiares e à comunidade, enfatizando a honra e responsabilidade de sua nova função.

Também destacou a importância da união da classe, do trabalho em conjunto com a diretoria empossada e do apoio dos advogados experientes e da jovem advocacia.

Se comprometeu a defender as prerrogativas da advocacia com coragem, priorizando a união da classe e o diálogo com os entes públicos.

A presidente conclamou a todos para trabalharem juntos por uma advocacia mais forte, unida e respeitada, e expressou o desejo de que este seja o início de uma nova era de igualdade e justiça.

Em um momento histórico para a subseção, a presidente se emocionou ao ser a primeira mulher a assumir o cargo, e conclamou a todos os advogados a marcharem juntos em um novo tempo.

A presidente terminou o discurso reafirmando o compromisso de trabalhar incansavelmente em defesa da advocacia, e conclamou a todos para que juntos construam um futuro de diálogo aberto e construção conjunta.