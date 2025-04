Município de Nova Campina recebe equipe da Santa Marcelina para discutir avanços do Projeto Guri

Na tarde desta quarta-feira, 23 de abril, o município de Nova Campina recebeu a equipe da Santa Marcelina da Regional de Itapeva para uma importante reunião voltada à avaliação dos impactos positivos do Projeto Guri.

O Projeto Guri, é um programa sociocultural do Governo do Estado de São Paulo, que oferece educação musical gratuita a crianças e adolescentes e tem sido um importante pilar no desenvolvimento educacional e social da juventude local.

A coordenadora do polo de Nova Campina, Gabriela, conduziu as discussões ao lado da equipe da Regional de Itapeva, representada pela gerente regional Juliane, pela supervisora operacional Michele, pela supervisora de desenvolvimento social Natália e pela supervisora educacional Daíla. O encontro também contou com a presença do prefeito Junior, que reafirmou o compromisso da administração municipal com o programa.

“Nova Campina sempre foi uma parceira fiel do Projeto Guri e continuará apoiando esse programa que proporciona aos nossos alunos atividades enriquecedoras no contraturno escolar”, destacou o prefeito. Na ocasião, ele ainda solicitou à equipe da Santa Marcelina que avalie a viabilidade de expandir o projeto para o Distrito de Itaoca, ampliando o acesso à educação musical para mais jovens da região.

O Projeto Guri tem se destacado não apenas pela excelência na formação musical, mas também pelos impactos sociais positivos, promovendo inclusão, cidadania e desenvolvimento pessoal. A visita da equipe da Santa Marcelina reafirma o compromisso conjunto de fortalecer e expandir iniciativas educacionais que beneficiem toda a comunidade.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)