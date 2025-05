Nova Campina participa da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios e reforça articulação com o Governo Federal

O município de Nova Campina marcou presença na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, um dos eventos mais importantes do calendário municipalista nacional, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A comitiva foi composta pelo prefeito municipal Junior; a presidente da Câmara, vereadora Rosemari; os vereadores Sandro, Valdinei, Antonio Sérgio e Jozilaine; além dos secretários municipais Marcelo e Matheus.

Durante os intervalos da programação da Marcha, o prefeito Junior aproveitou a oportunidade para participar de importantes agendas com o objetivo de buscar recursos e apoio para o município.

Uma das reuniões ocorreu no Ministério da Saúde, viabilizada pelo deputado federal Kiko Celeguim. Na ocasião, a comitiva foi recebida pela equipe do ministro Alexandre Padilha, representada pelo Sr. Humberto Tobé, Paulo Henrique e João Aníbal. Foram reiteradas diversas demandas da área da saúde de Nova Campina, já cadastradas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com foco na melhoria do atendimento à população.

Na Câmara dos Deputados, o grupo visitou os gabinetes dos deputados federais Adilson Barroso e Kiko Celeguim. Com o deputado Adilson Barroso, foi solicitado apoio na destinação de uma emenda parlamentar voltada ao custeio da saúde. Já com o deputado Kiko Celeguim, além da solicitação de novas emendas, foram discutidas pautas prioritárias do município e articulações junto ao Governo Federal para viabilização de projetos em andamento.

Ainda na capital federal, a comitiva foi recebida no Palácio do Planalto pelo Secretário Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano. A reunião teve como objetivo alinhar estratégias e acompanhar de perto o andamento das demandas de Nova Campina cadastradas no Novo PAC, reforçando o diálogo direto com a esfera federal.

O prefeito Junior destacou a relevância da presença ativa do município em Brasília e da constante busca por apoio junto ao Governo Federal: “É fundamental estarmos próximos do Governo Federal, buscando constantemente apoio por meio de emendas, programas e convênios. Só com essa articulação permanente é que conseguimos levar investimentos para Nova Campina e atender melhor a nossa população. Estamos fazendo nossa parte, cobrando e apresentando as necessidades do município em todas as esferas,” afirmou o prefeito.

Com essa participação ativa na Marcha dos Prefeitos, Nova Campina reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local e com a busca contínua por melhorias na qualidade de vida da população, por meio do fortalecimento das parcerias.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)