Nova Campina é Destaque no Programa Alfabetiza Juntos SP e Recebe Premiação em São Paulo

Na terça-feira, 25 de março, o prefeito de Nova Campina, Junior, acompanhado do secretário de Governo, Felipe, da supervisora Synara, da coordenadora de orientação educacional do ensino fundamental I, Nacilda, da professora do 2º ano Mara Rubia e da coordenadora pedagógica Simone Falce, participou da cerimônia de premiação do Programa Alfabetiza Juntos SP, realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O prefeito recebeu, em nome do município, o reconhecimento pelo compromisso com a alfabetização e a melhoria da educação. O evento contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas; da primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas; do secretário de Educação, Renato Feder; do presidente da Alesp – Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado; além de prefeitos, secretários municipais de educação e representantes das instituições parceiras do Alfabetiza Juntos SP, como a Fundação Lemann, Instituto Natura, Associação Bem Comum, Parceiros da Educação e Sesi.

Foram concedidos dois tipos de premiação: uma para os municípios cujas escolas se destacaram no Prêmio Excelência Educacional, que reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades, e outra para os 100 municípios que obtiveram os melhores resultados na Avaliação de Fluência Leitora. No total, 72 prefeituras receberam ambas as premiações.

Essa conquista reflete o trabalho conjunto da Prefeitura de Nova Campina e da Secretaria de Educação, que têm investido continuamente em iniciativas para garantir que os alunos do município alcancem a fluência leitora na idade apropriada.

O Programa Alfabetiza Juntos SP é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e os municípios, com o objetivo de assegurar a alfabetização de todas as crianças até os 7 anos de idade. A premiação recebida por Nova Campina reconhece os esforços da gestão municipal em promover uma educação pública de qualidade, formando futuras gerações com mais oportunidades.

O município de Nova Campina reafirma seu compromisso em implementar políticas públicas que valorizem a educação e agradece a todos os profissionais envolvidos, cujo trabalho diário é fundamental para o avanço e a melhoria da qualidade do ensino no município.

(Via Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Capão Bonito)