Wiliana Souza: vice de Oziel Pires diz estar preparada e motivada para o desafio assumido

A vereadora Wiliana Souza foi a escolhida para compor a chapa PTB/PL para concorrer a majoritária nas eleições municipais de 2020.

Integrando a chapa com Oziel Pires, Wiliana Souza tem 52 anos, natural de Jundiá do Sul/PR é empresária e com ensino superior incompleto. Atualmente ocupa uma das cadeiras de vereadora em Itapeva e falou sobre o que a levou a aceitar concorrer a vice-prefeita. Confira:

IN- O que a levou a aceitar a sair como candidata vice-prefeita?

Wiliana- Tenho uma gratidão muito grande com a nossa cidade, onde eu e minha família fomos muito bem recebidos. Sei da responsabilidade que tenho com a cidade, por isso quero retribuir a ela um pouco do que ela me deu na vida profissional e pessoal. Cada vez que penso em desistir, lembro-me de tudo que passamos, momentos difíceis, mas com a generosidade desse povo, muito trabalho e as bênçãos de Deus, chegamos onde chegamos. Não preciso de mais nada na vida profissional, porque dessa terra só levamos aquilo que fazemos de bem para as pessoas, esse é nosso maior legado. Eu, como mulher, acredito que a participação feminina seja essencial para a transformação de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Creio que uma boa gestão está pautada em planejamento, uma boa equipe, firmeza e olhar humanitário, pois trabalhamos com seres humanos, e isso nos faz acreditar que a mulher com a sua sensibilidade pode contribuir muito com a administração publica. Sinto- me preparada e motivada para esse grande desafio em minha vida.

IN- Quais as experiências que tens na vida pública que pode servir para ajudar no desenvolvimento de Itapeva?

Wiliana- Tive vários projetos no legislativo, desde 2013 foi 491 requerimentos e 690 indicações e vários projetos aprovados, acredito que no executivo posso contribuir muito, tendo em vista que quem executa é o executivo, por isso acredito que vou conseguir contribuir muito mais com a nossa cidade. Tenho várias bandeiras, mas me identifico muito com o social, trabalhando principalmente para aqueles que mais necessitam. Sempre trabalhei muito para vários bairros urbano e rural, sempre na aproximação com as pessoas, ouvindo e atendendo suas necessidades. Exemplo, é o escritório que tenho no Centro da cidade com as portas abertas para melhor atender com o maior carinho e respeito aqueles que me procuravam já a 8 anos atendemos diversas pessoas por dia no escritório do centro da cidade e também com escritório no bairro do Pacova há 4 anos, foram muitas pessoas que ajudamos direta ou indiretamente.

Cito agora algumas das nossas conquista como o CRAS móvel, O CRAS rural volante atende centenas de famílias e tem uma excelente equipe, preparada e capacitada. É muito gratificante ver a quantidade de famílias que são atendidas. Destinei para Itapeva máquinas pá carregadeira, retrô e um caminhão, tudo zero, novo para melhorias das estradas rurais que hoje auxilia o executivo atendendo todos os vereadores e à população de Itapeva.

Além de emendas parlamentares para nossa cidade. Lembro-me da conquista da água para o bairro do Espigão do Pacova que alegria dos moradores, lembro-me do posto de saúde do Pacova quantos constrangimentos passavam ali, mas conseguimos melhorar mudando o local enfim são muitos sonhos que saíram do papel e tornaram realidades

IN- Na sua visão qual a maior virtude do Oziel Pires?

Wiliana- Vejo no Oziel uma pessoa experiente, austero, humano, articulado e preparado para administrar a nossa cidade. Tem a qualidade de ouvir as pessoas para tomar decisões e agora com a pós-pandemia vamos precisar de um gestor público com experiência e capacidade para administrar a nossa cidade. Lutando pela saúde, para geração de emprego e renda. Acredito que juntos levaremos a nossa cidade para o lugar que ela merece, cidade de oportunidades para os jovens e toda a nossa população, esse é meu maior sonho frente ao executivo

IN- O que tens a dizer a população para o pleito de 2020?

Wiliana- Quero dizer à população que coloquei o meu nome a disposição da cidade porque acredito que a política está para servir focado no bem comum e na dignidade da vida humana. Peço a Deus que possamos fazer uma campanha limpa pautada em mais propostas e sem ataques e fakenews com a verdade e respeito acima de qualquer coisa lembrando a todos os candidatos que a política é feita de um bom debate e propostas realizáveis porque isso que interessa a população lembrando que um bom governo é medido pelas conquistas realizadas. Quero aqui agradecer a equipe deste jornal pela oportunidade e também a minha assessoria pela fidelidade, vocês realmente são demais de especiais e a toda população que nos procuram e confiam em nosso trabalho muito obrigada, DEUS abençoe a todos!