Wilhen Carmelo Kuchta é o novo Secretário de Obras e Serviços

O engenheiro civil Wilhen Carmelo Salles Kuchta foi nomeado pelo prefeito Mario Tassinari, o novo Secretário Municipal de Obras e Serviços do município de Itapeva. Profissional especializado na área, atualmente ocupava o cargo de Diretor de Obras Civis na Secretaria, onde atua desde 2019.

Formado em 2017, em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), Wilhen também é Técnico em Administração, formado pelo Centro Paula Souza (2012).

No momento, está cursando Tecnologia em Gestão Pública pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), devendo se formar em agosto deste ano.

Entre as experiências profissionais, destacam-se principalmente o estágio na Prefeitura Municipal de Itararé de 2013 a 2015, sendo que nos anos de 2015 a 2016, foi contratado para manusear o Sistema de Georreferenciamento do referido município.

Já em 2017, teve a sua primeira experiência na Prefeitura de Itapeva, onde fez estágio na Secretaria de Obras e Serviços.

Sentindo-se bastante honrado por ter sido convidado a ocupar o cargo de Secretário de Obras e Serviços, tem como objetivo dar andamento às execuções das obras e também realizar novos projetos perante à administração pública.

Para o chefe do Poder Executivo, trata-se de um profissional competente, que sabe liderar equipes e principalmente tem pleno conhecimento das ações, pois já estava à frente de muitos serviços desenvolvidos no município. “Wilhen chega para ocupar a vaga deixada pelo Secretário Diego Carvalho, que resolveu deixar o cargo para cuidar da família e trilhar novos desafios. Até o momento executou com muito profissionalismo e principalmente com dedicação a todas as demandas do município. Só temos a agradecer esta parceria. Desejo ao novo Secretário boa sorte nesta nova jornada cheia de desafios e agradeço de antemão por ter aceito o nosso convite”, destacou.