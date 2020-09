Votorantim realiza doação de equipamentos e material de divulgação contra a Covid-19

A indústria Votorantim Cimentos S.A. realizou na última segunda-feira (31), a entrega de uma grande doação de equipamentos de proteção contra a Covid-19 e material para ampla divulgação e conscientização da população de nossa cidade.

Recebidos pela secretária municipal da Saúde, Karen Grube, participaram da entrega o coordenador Wewerton Amorim, o supervisor Ulisses Druski, o gerente Ulisses Camargo, a analista de RH Júlia Fioretti, o analista de almoxarifado Wellinton Silva e o técnico de segurança Ewerton Moretti.

Ao todo foram doados 37.400 máscaras, 1.140 respiradores dobráveis, 142.800 luvas de látex, 1.140 aventais impermeáveis, 1.140 aventais de TNT, 1.200 protetoras capilar, 115 mil frascos de álcool em gel e 500 mil folders de campanha.

De acordo com a secretária, todos os equipamentos chegam em excelente momento, pois apesar da situação estar sob controle, a doença ainda tem afetado muitas pessoas em Itapeva. “Vejo que as pessoas parecem estar cômodas com a situação e deixando um pouco de lado os cuidados contra o coronavírus. Nossos índices são baixos perto de outras cidades, porém o vírus continua fazendo vítimas e se não dermos a atenção que a pandemia requer, novamente teremos novas explosões de casos em todo o território”, comentou.

Para a Votorantim, ajudar o município com essas doações é uma forma de agradecer pelos anos de instalação em Itapeva e uma forma de contribuir contra o avanço e contágio do coronavírus. “Neste momento temos que dar às mãos e nos unir contra este mal do século. Esse material é pouco perto da demanda, mas sabemos que é uma questão de necessidade, prudência e retribuição poder ajudar de alguma forma esta cidade que tão bem nos acolhe”, disse o coordenador.