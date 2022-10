PROJETO SOCIAL FUT CRAQUES

Você sabia que a Escola FUT CRAQUES realiza trabalho SOCIAL gratuitamente?

O trabalho Social iniciou-se desde a Fundação da FUT ESCOLA DE CRAQUES em 2011, que sempre teve o aporte e auxilio às crianças e adolescente que buscavam um Projeto Esportivo de qualidade e não possuíam condições para custear a mensalidade, ao longo dos anos foram atendidas mais 1500 crianças e adolescentes de forma gratuita, hoje em dia o Projeto conta com mais de 250 crianças cadastradas que praticam esporte gratuitamente.

Em 2021 o Projeto FUT SOCIAL tornou – se uma Associação sem fins lucrativos inscrito no CNPJ: 43.964.796/0001-05 oferecendo atividades esportiva para crianças e adolescentes de forma gratuita e reconhecida pelo município.

A finalidade da associação é a prática do esporte futebol, em todas as suas modalidades (futebol campo, futsal ou futebol society), podendo desenvolver outras atividades e/ou modalidades esportivas amadoras, observando-se as disposições do presente estatuto e as leis do Brasil.

Com uma metodologia diferenciada que, sempre foi destaque e referência em toda região, visa estimular o as habilidades motoras básicas e da coordenação motora especifica, bem como o desenvolvimento interpessoal de cada adolescente, e agora o PROJETO FUT CRAQUES SOCIAL oferece de forma gratuita atividades para crianças e jovens aliadas ao desenvolvimento social, proporcionando aos alunosexperiências inesquecíveis.

​Para quem não conhece e gostaria de saber mais informações sobre o Projeto FUT SOCIAL podem entrar em contato no telefone da secretaria do Projeto (15-991604140) ou com o Coordenador Fabio Oliveira (15-997131320).