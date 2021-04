Você sabe quais os sintomas do infarto?

A reportagem do IN entrevistou o médico cardiologista Dr. Leonardo Florêncio Santos, formado pela PUC – Campinas, e Residência Médica em Clínica Médica no Hospital da FAMERP em São José do Rio Preto. Residência Médica em Cardiologia, Ecocardiografia e Ergometria. Fellow do American Colkege Of Cardiology, que falou sobre dor no peito e infarto. Confira:

IN – O que é dor? O coração dói?

Dr. Leonardo – Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, “dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial, ou descrito nos termos de tal dano”. A pessoa pode sentir dor no coração sim, esse órgão apresenta algum grau de isquemia, que é a falta de oxigênio para as células trabalharem.

IN – Por que dói o peito quando estamos tristes?

Dr. Leonardo – Quando estamos tristes ou passamos por situações de stress, o cérebro envia mensagens para o corpo liberar adrenalina, com isso às vezes os sintomas são dor pelo efeito da adrenalina.

IN – Quais os sintomas do infarto?

Dr. Leonardo – O principal sintoma é a dor, porém,tem sintomas que podem causar infarto.

⇨ 6 sintomas que podem causas infarto:

1-Dores no peito: geralmente uma dor ou pressão no peito, podendo ir para o pescoço, braço esquerdo ou costas

2-Falta de ar: junto com a dor a pessoa pode sentir falta de ar, dificuldade para inspirar, sensação de que o ar não entra nos pulmões.

3-Suor frio: a pessoa pode começar a suar muito frio intensamente.

4-Palpitações: o coração pode acelerar e a pessoa sentir uma forte palpitação no peito

5-Tontura: a pessoa pode ficar zonza e a vista escurecer

6-Nauseas e vômitos: junto com todos os sintomas a pessoa pode ainda sentir vontade de vomitar.

IN – Como é a dor do infarto e como não confundir?

Dr. Leonardo – A dor típica do infarto é do tipo em aperto ou queimação, com início súbito, que pode irradiar para o braço, pescoço ou costas, de moderada e importante intensidade.

Porém, ela pode ser uma dor atípica e não apresentar nenhum desses sinais acima.

IN – Quais as causas de uma pessoa enfartar?

Dr. Leonardo – As causas do infarto são: Tabagismo, Sedentarismo, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus, Dislipidemia, Obesidade e História Familiar para doenças cardíacas.

IN – Quais os tratamentos?

Dr. Leonardo – O melhor tratamento para doença do coração é a prevenção. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar e fazer exames de rotina. Se apresentar alguma doença, deve tomar a medicação corretamente e não se automedicar.

O tratamento do infarto dentro do hospital seria medicação para tentar desobstruir o vaso arterial acometido. Nos hospitais que possuem serviço de Hemodinâmica, além da medicação, é realizada a angioplastia primária, que é o cateterismo cardíaco para desobstrução da artéria acometida com o implante de um stent.

IN – O que é Angina? É um aviso que o infarto está a caminho?

Dr. Leonardo – A angina pectoris, ou simplesmente angina, é o desconforto ou dor localizada bem no centro do peito. Isso pode ser um sinal de doença cardíaca e que o infarto está vindo.

IN – Uma pessoa cardíaca pode tomar a vacina do Coronavírus?

Dr. Leonardo – Sim, uma pessoa cardíaca deve tomar a vacina contra o Coronavírus, assim como toda a população; independente se for a Coronavac, Oxford, da Pfizer.

IN – O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Deixe um recado para a população de Itapeva e região.

Dr. Leonardo – Além de fazer o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel e vacinar, a população não deve esquecer as outras doenças. As doenças cardíacas estão presentes e são muito prevalentes. Elas podem piorar o quadro clinico dos pacientes que estão com a Covid. Devemos controlar os fatores de riscos e se possível fazer exames de prevenção com o cardiologista.