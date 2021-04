Você ja ouviu falar em refluxo gastroesofágico em bebê?

Dr. Ailton Magalhães atende em Itapeva e Itararé realizando exames de ultrassom com equipamentos de última geração, imagens de qualidade e precisão diagnóstica. Sempre acompanhando as inovações do diagnóstico por imagem, buscando o melhor para seus pacientes, trazendo uma novidade para Itapeva e região o exame de refluxo gastroesofágico infantil.

O que é o Refluxo Gastroesofágico ?

É o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago, devido à diminuição da função do esfíncter (válvula) que se localiza entre o esôfago e o estômago. É frequente em crianças, na maioria das vezes de evolução benigna.

Como se manifesta ?

Ele pode se manifestar através de vômitos (quando o leite volta coalhado pelo suco gástrico) ou pela regurgitação (quando o leite volta íntegro, sem atingir o estômago) ou ainda em alguns casos sem a eliminação do leite (reflexo oculto).

Na grande maioria dos casos, o refluxo tende a regredir a partir dos seis meses de vida coincidindo com a introdução dos alimentos sólidos e a condição de uma postura corporal mais ereta.

Como identificar o refluxo gastroesofágico em crianças ?

O ultrassom é um dos exames indicados. Dentre as vantagens, vale destacar que, além de ser um processo não invasivo e sem radiação, é o único que faz a medida do esôfago abdominal, peça chave para diagnosticar o refluxo. Porém, o resultado do exame deve estar associado a alguns sintomas e, dependendo do caso, a outros exames para confirmar o diagnóstico.

Qual a preparação necessária para o ultrassom?

O exame é realizado em duas fases: avaliação inicial realizada em jejum de 2 horas e avaliação 20 a 30 minutos após amamentação ou ingestão do alimento trazido.

Dr. Ailton Magalhães realiza o exame de ultrassom de pesquisa de refluxo gastroesofágico infantil e está pronto para te atender!

Entre em contato para saber mais!

Rua Flauzino Antunes, 231 – Centro – Itapeva-SP.

(15) 3524-3902 | (15)99726-1489.

Rua 13 de Maio, 395 – Centro – Itararé -SP.

(15) 3532-2747.