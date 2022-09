Conectar pessoas por meio da audição e oferecer tratamentos auditivos de qualidade com as melhores soluções de tecnologia auditiva são os objetivos da Clínica Conexão Auditiva.

Inicialmente em Itapeva, hoje a rede de clínicas conta com cinco unidades e também está presente em São Paulo, Bauru, Botucatu e Praia Grande.

As fonoaudiólogas responsáveis por cada unidade realizam com os pacientes a avaliação clínica da audição, seleção e auxiliam na adaptação de aparelhos auditivos com acompanhamento da audição e zumbido. São tratamentos associados ao acompanhamento para obtenção de resultados ainda mais satisfatórios.

A idealizadora deste projeto e fundadora da rede, Dra. Cintia Fadini é fonoaudióloga graduada pela UNESP, sendo reconhecida como uma autoridade na área. Em entrevista, ela nos contou mais sobre a Conexão Auditiva:

Qual o diferencial da Conexão Auditiva?

Dra. Cintia – Primeiramente o cuidado e o atendimento humanizado. Desde a primeira consulta, nossos profissionais estão preparados para receber os pacientes com atenção e carinho, avaliação com muito cuidado, proporcionando sempre um ambiente confortável e propício para iniciar um tratamento eficiente.

Vocês utilizam tecnologias no auxílio da reabilitação?

Dra. Cintia – Sim, com certeza. As redes de clínicas Conexão Auditiva possuem os melhores, mais atuais e avançados equipamentos tecnológicos do mercado para avaliação da audição e zumbido e também as melhores tecnologias de tratamento em aparelhos auditivos.

Além da seleção e adaptação dos aparelhos auditivos, há um monitoramento e acompanhamento de adaptação?

Dra. Cintia – Um dos diferenciais das Clínicas Conexão Auditiva é o respeito com o paciente. Acompanhamos e auxiliamos em todo o processo de reabilitação auditiva, para que se adapte e tenha facilidade em utilizar o seu aparelho auditivo no dia a dia, com toda tecnologia e qualidade sonora, além de monitorar a qualidade de sua audição.

Qual é o objetivo de vocês e da Conexão Auditiva?

Dra. Cintia – Com toda a certeza é conectar as pessoas por meio da audição. Esse é o nosso propósito, é por isso que iniciamos. A Rede de Clínicas Conexão Auditiva tem como objetivo proporcionar aos pacientes o acesso às melhores soluções tecnológicas em aparelhos auditivos, visando uma melhora na qualidade de vida. Ouvir a risada dos seus netos ou o filho dizendo ‘eu te amo’, por exemplo, são momentos que devemos aproveitar e memorizar. Porém, a baixa audição e o zumbido podem interferir em lembranças tão importantes. É neste aspecto que a Conexão Auditiva pode mudar a sua vida. Nós queremos te ajudar a ouvir o mundo!

A Conexão Auditiva expandiu. Hoje possui a sede em Itapeva e mais quatro filiais: em São Paulo (capital), Botucatu, Bauru e Praia Grande. Todas as unidades possuem profissionais altamente capacitados, os quais seguem com o mesmo objetivo: atendimento humanizado, qualidade nos serviços oferecidos, tecnologias de primeira com os melhores e mais modernos aparelhos auditivos e acessibilidade na aquisição dos equipamentos com um financiamento, bem como o acompanhamento para o uso.

Ouvir é viver, é cuidar.

