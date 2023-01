➡️ Desenvolvimento Social se comoveu com a história da mulher e a acolheu, mesmo sendo ela moradora de outro município.

Na sexta-feira (20), uma equipe de Rádio Patrulha da Guarda Civil Municipal de Itapeva foi abordada por uma vítima de violência doméstica. Esta pessoa é munícipe de um município vizinho e disse que chegou até a GCM de Itapeva, pois tem acompanhado através das redes sociais o trabalho da GCM em prol das mulheres vítimas de violência.

A vítima contou aos Policiais da GCM que vem sofrendo diversas agressões e que seu algoz é seu ex-companheiro. Contou também a mulher que possui medida de protetiva, mas mesmo assim continua sendo agredida, pois, as instituições de segurança do local onde reside, teriam feito descaso da sua situação, inclusive ela foi agredida na data de sexta e cansada das agressões, resolveu procurar a GCM de Itapeva.

Diante dos fatos, a vítima foi conduzida até os órgãos de Polícia, onde a Polícia Militar se comprometeu reforçar o patrulhamento nas imediações da residência dela. Já no plantão policial, a Autoridade de Polícia Judiciária Judiciária informou que irá representar pela prisão do agressor.

Sendo assim, a vítima também foi acolhida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que se comoveu com sua história e mesmo não sendo ela moradora de Itapeva foi acolhida pelo nosso município. O Serviço Social CRAS de itapeva entrou em contato com o serviço social do município onde reside a vítima para que ela possa ser melhor assistida.

Essa vítima conseguiu pedir socorro a tempo. Fica o alerta. Você mulher que está sendo vítima de qualquer tipo de violência, procure a GCM de Itapeva ou as Polícias Civil e Militar e denuncie! ⚠️