Nesta quinta-feira, dia 22, por volta das 10h da manhã, após solicitação, Policiais da GCM se deslocaram a uma residência localizada no Bairro Itapeva E, onde segundo a solicitante sua vizinha, uma senhora de aproximadamente 65 anos, não estava respondendo seu chamado já há dois dias, e não atendia o telefone quando suas filhas ligavam. Com a devida autorização as equipes da GCM adentraram o quintal da residência ao lado e pularam o muro da residência da senhora, onde constatado que a residência estava totalmente fechada e pelo vidro da porta da sala, notaram a senhora deitada no sofá, e não correspondia os chamados. Os Policiais tentaram abrir a porta, porém sem êxito, foi quando arrombaram a parte inferior da porta da cozinha da residência e constataram que a Senhora estava pelo sofá, a qual não aparentava estar bem de saúde, fala desconexa, quadro aparente de Acidente Vascular Cerebral, pois a mesma estava sem as coordenações motoras.



De imediato, foi acionado o SAMU, que compareceu rapidamente no local e após análise da equipe médica constatou-se que a vítima realmente havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Logo após a vitima foi socorrida ao pronto socorro pela unidade móvel SAMU, a qual ficou sob os cuidados médicos para melhor avaliação.