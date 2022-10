Nesta sexta e sábado 14 e 15 de outubro, inaugura a loja Vita Premium, com projetos personalizados e fabricação própria de móveis planejados, além de móveis de linha alta. A loja fica na Praça Anchieta, nº 156 no centro de Itapeva.

PROJETOS PERSONALIZADOS

Cada ambiente é um sonho diferente, e sabendo disso nossa equipe faz questão de projetar seu ambiente ou móvel com atenção a todos os detalhes para proporcionar a melhor experiência.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

A Vita possui um parque fabril próprio com uma equipe especializada em executar qualquer tipo de móvel planejado. Desde o projeto até a execução e montagem conta com os melhores materiais, processos e equipamentos do mercado.

CREDIÁRIO PRÓPRIO

Além do parcelamento com cartões de crédito, a Vita Premium também conta com crediário próprio para facilitar a realização do sonho de ambiente planejado.

Siga também nas redes sociais:

https://www.instagram.com/vitaplanejados

https://www.facebook.com/vitaplanejados

Vita Premium – Móveis Planejados. Praça Anchieta, 156 – Centro – Itapeva – SP. Faça uma visita e surpreenda-se!