Ele foi liberado, voltou à casa da mulher e após foi detido novamente pela Polícia Militar.

Na madrugada de sexta-feira (06), por volta das 04h30, pela Avenida Dr. José Ermírio de Moraes, por solicitação da Central de atendimento da GCM, uma equipe de Policiais se deslocou para atender uma ocorrência que, segundo informações, seria de violência doméstica.

No local, equipe de Policiais se deparou com três pessoas em vias de fato, sendo que uma mulher informou que possuía medida protetiva em desfavor de seu ex m-marido devido sofrer agressões anteriormente.

E na data mencionada, a mulher alegou que seu ex teria ido a sua residência, danificado o retrovisor do carro do seu atual marido, e não aceitava que ela tivesse outro relacionamento.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade de Policia Judiciária, após tomar conhecimento dos fatos e formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando o registro do auto de prisão em flagrante por violência doméstica, ficando o autor preso e à disposição da Justiça.

Na audiência de custódia, o homem foi liberado. Porém, ainda voltou à casa da sua ex e novamente foi detido, desta vez pela Polícia Militar.