Vice-prefeita Elza Galvão recepciona deputado estadual Edson Giriboni para falar sobre duplicação da SP-258

A vice-prefeita Elza Galvão recepcionou nesta quinta-feira, dia 22, o deputado estadual Edson Giriboni nas dependências do Paço Municipal, a pedido do prefeito Mário Tassinari, que se encontra em viagem cumprindo sua agenda de trabalhos. Na ocasião, ele entregou um convite para o Chefe do Executivo participar da criação de uma Frente Parlamentar pela duplicação da SP-258.

Entre as cidades que são cortadas pela SP-258, estão Itararé, Itaberá, Itapeva, Taquarivaí, Buri e Capão Bonito. A via possui aproximadamente 120 quilômetros de extensão, sendo considerada um importante corredor de escoamento agrícola.

De acordo com o deputado estadual Edson Giriboni, que também é coordenador da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-258, o objetivo e discutir e definir estratégias de atuação em busca da viabilização das obras.

Para a vice-prefeita de Itapeva, a duplicação da SP-258 trata-se de um sonho antigo. “Há tempos reivindicamos por essa obra, que só trará benefícios aos municípios da região. A duplicação resultará em diversas melhorias ao desenvolvimento regional, além de proporcionar mais segurança aos condutores de veículos e o principal que é poupar vidas”, enfatiza.

Estiveram presentes além da vice-prefeita, os vereadores Célio Engue e Christian Galvão, o secretário de Governo e Negócios Jurídicos, João Ricardo Figueiredo de Almeida, o servidor público Patrick Agreste Vasconcelos, além do chefe de Gabinete do deputado estadual Edson Giriboni, Alexandre Espadafora.

O lançamento da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia SP-258, será no dia 31 de julho, às 9h30, no Salão Monte Líbano em Capão Bonito.