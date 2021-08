Vice-Governador do Estado de SP esteve em Itapeva e anunciou mais de R$ 53 milhões para melhorias nas estradas da região

No último sábado (21) o vice-governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia esteve em Itapeva para uma Audiência Pública com os 32 municípios que compõem a 16ª Região Administrativa. Na oportunidade, ele oficializou a autorização de investimento de R$ 53,3 milhões para melhorias das estradas da região, além da entrega de títulos de propriedade do programa Cidade Legal.

O encontro tratou sobre a regionalização administrativa, sendo a 1ª reunião de trabalho do Programa Sudoeste +10, que engloba além de Itapeva, as cidades: Angatuba, Arandu, Barão de Antonina, Bonsucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeirão Branco, Riversul, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Taquarivaí, Tejupá.

Também estiveram presentes no evento: os secretários Estaduais Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Itamar Borges (Agricultura e Abastecimento) e Flávio Amary (Habitação), secretários municipais, prefeitos, vereadores e lideranças regionais.

Rodrigo Garcia também fez o descerramento da placa de uma unidade masculina do Programa Recomeço, uma iniciativa de apoio social a pessoas com histórico de dependência do uso de drogas. Trata-se de um programa que promove ações preventivas do uso indevido de substâncias psicoativas, o enfrentamento ao tráfico de drogas, controle e requalificação de territórios específicos, oferece acesso à Justiça e à Cidadania, apoio socioassistencial e tratamento médico. Lembrando que o espaço tem capacidade para 12 pessoas.

Na ocasião, o vice-governador autorizou o projeto executivo da duplicação da Rodovia SP-258 entre Capão Bonito, Itapeva a Itararé. Outras ações que visam a proteção social também foram oficializadas, bem como entregues simbolicamente 500 cestas básicas, por meio do programa Alimento Solidário, as quais serão direcionadas às famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram destinadas 5.214 cestas básicas para a nossa região.

Além disso, foi firmado o envio de cerca de R$ 2 milhões para Itapeva, que será utilizado no Estádio Municipal e na construção da pista de atletismo.

Durante a solenidade, o prefeito de Itapeva Mario Tassinari realizou a assinatura do convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura, ao Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais, que viabiliza acesso às propriedades rurais e o deslocamento de pessoas, produção, insumos, serviços de emergência, segurança, entregas de correspondências e compras online, além de possibilitar o acesso a outros serviços públicos. Além de Itapeva, os municípios de Buri, Itararé e Riversul também vão aderir ao programa.

O sistema funciona mesmo onde não existe um endereço estruturado com rua e número, graças à tecnologia Plus Codes, criado pelo Google, que converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por satélite em códigos curtos, semelhante aos códigos postais. A partir dos dados finalizados, o produtor rural passa a ter um endereço digital individualizado.

O prefeito itapevense destacou a importância dos investimentos anunciados pelo vice-governador Rodrigo Garcia em Itapeva e região. “Quero agradecer em nome da população, ao governador João Doria e toda sua equipe de Governo, pela ajuda ao município de Itapeva e às cidades vizinhas, neste momento de pandemia em que atravessamos tantas dificuldades”, enfatiza.

Foi anunciado ainda convênios no valor total de R$ 11,15 milhões para a criação da Casa da Juventude em Itaberá e Fartura e autorização para investimento em infraestrutura urbana nos municípios da região. Serão beneficiados os municípios de Angatuba, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Capão Bonito, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaporanga, Paranapanema, Ribeira, Ribeirão Branco, Sarutaiá, Taguaí e Tejupá.