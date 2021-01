Vias de Itapeva recebem melhorias na sinalização horizontal

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e o Departamento Municipal de Trânsito – Demutran está realizando a revitalização da sinalização horizontal de diversas vias da cidade.

Na manhã desta quarta-feira, dia 13, as demarcações de solo para estacionamento em 45 graus entre o AME e a Santa Casa receberam nova pintura e o local já encontra-se melhor adequado às necessidades do trânsito.

O Secretário de Defesa Social explica que o reforço nas demarcações das vias faz parte de um projeto, idealizado pela atual administração municipal, que prevê a melhoria da sinalização de todas as ruas de Itapeva. “Fizemos um levantamento e constatamos que algumas vias da cidade precisam de melhorias, tanto na sinalização horizontal, quanto na vertical e por isso a readequação é um dos trabalhos que o Departamento de Trânsito está desenvolvendo”, ressaltou Divaldo Aires.

De acordo com informações do diretor de trânsito, Luciano Barbarotti, a sinalização horizontal tem as seguintes funções: organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.

“Tendo em vista a importância que a sinalização horizontal representa para a segurança do trânsito, a manutenção da pintura nas vias é sempre necessária”, completou o prefeito Dr. Mario Tassinari.