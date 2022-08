A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein está com as inscrições abertas para o Vestibular 2023, exame com oferta de 500 vagas. Neste ano, além dos cursos tradicionais de Medicina (120 vagas), Enfermagem (120) e Fisioterapia (60), a instituição oferecerá as carreiras de Administração (70), Engenharia Biomédica (70) e Odontologia (60).

Os interessados deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ), responsável pela seleção. O prazo de inscrições vai até 6 de outubro.

Todos os cursos terão prova em 2 de novembro de 2022. Para Medicina, os aprovados na primeira prova realizarão em 22 de janeiro de 2023 as múltiplas minientrevistas.

O Manual do Candidato, com todas as informações sobre o Vestibular, pode ser visto no site da Vunesp.