Vereadores votam por revogar a lei que permitia a abertura do comércio em Itapeva

Nesta segunda-feira, dia 31, a Câmara Municipal votou durante a sessão solene a revogação da Lei Municipal n° 4.486, de 14 de abril de 2021, que permitia a abertura do comércio em Itapeva.

Por unanimidade, os vereadores optaram pela revogação da Lei. A votação era para ter acontecido no sábado, dia 29, porém foi adiada a pedido da vereadora Débora Marcondes, com a alegação de solicitar ao Executivo um plano de ação de combate à Covid.

Desta forma, os munícipes aguardam agora se a Prefeitura publicará um novo decreto com restrições ou o lockdown, que foi proposto pelo Comitê de Combate à Covid.