Vereadores faltam a sessão desta quinta que votaria contas de Cavani

Oziel Pires, Vanessa Guari e Wiliana faltaram e Sidnei Fuzilo desapareceu após estar presente na sessão que votaria contas de Cavani no ano das notas frias.

Há poucos dias das eleições municipais, vereadores voltam a blindar o ex-prefeito, Luiz Cavani.

Na noite desta quinta-feira (12), os vereadores deveriam votar as contas de Cavani referente ao ano de 2018, ano dos escândalos das notas frias.

Para que as contas fossem reprovadas, era necessário que dois terços dos vereadores votassem contra. No entanto, houve um empasse por conta de faltas e “desaparecimentos” de vereadores, o que levou alguns vereadores conjeturar um complô dos ausentes para livrar mais uma vez Luiz Cavani de ser responsabilizado pelas irregularidades cometidas.

Faltaram a sessão Oziel Pires, Vanessa Guari e Wiliana Souza , já o vereador Sidnei Fuzilo estava no início da sessão e acabou sumindo no decorrer da mesma. O vereador Tião foi chamado e não respondeu a contagem no momento em que se discutia se havia vereador suficiente para a votação, porém voltou a participar logo em seguida.

Foi pedido o adiamento da votação e marcado para às 21h de sábado.

Vereadores presentes a sessão convocaram a população a acompanhar quais os vereadores estão a favor realmente do povo e os que protegem atividades corruptas.