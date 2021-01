Vereadores elegeram Mesa Diretora para o biênio 2021/2022

Ao final da cerimônia de posse, os vereadores se reuniram e deram início à votação aberta para decidir a formação da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Desta forma, ficou decidido pela maioria: José Roberto Comeron, como presidente da Câmara com 8 votos; Laércio Lopes, como 1º vice-presidente com 11 votos; Áurea Aparecida Rosa, como 2ª vice-presidente com 13 votos; Débora Marcondes, como 1ª secretária com 11 votos e Lucimara Woolck como 2ª secretária com 13 votos.