– Pedido inicial era para um salário de R$ 9.900, porém o novo pedido é R$7.507,49.

A Câmara Municipal de Itapeva deve votar na noite desta segunda-feira (24), o novo salário para os vereadores da próxima legislatura.

Na semana passada ao menos dez vereadores assinaram a proposta de aumento do salário para a legislatura de 2025-2028, porém o valor proposto era de R$ 9.900, ou seja, mais de 126% a mais do que o atual, o que levantou um grande debate sobre um aumento exorbitante. Atualmente o salário de um vereador itapevense é de R$ 4.376,24.

De acordo com fontes do Poder Legislativo a ideia dos vereadores era de colocar em votação já na quinta-feira passada, onde houve sessão ordinária e extraordinária, porém o projeto ficou parado na Comissão de Economia, o que frustrou a tentativa de votação sem debate e pressão popular assim como aconteceu com a aprovação do 13° salário e férias aos vereadores itapevenses.

Com a repercussão, o pedido de aumento teve uma emenda que pede um aumento menor do que o inicial, o novo valor é de R$ 7.507,49 e deve ir para votação para ver se os vereadores aceitam ou não a nova proposta. Caso a emenda seja recusada, o projeto deve ser votado com o pedido inicial.

O novo valor proposto é menor do que o salário que os vereadores recebiam antes da Pandemia da Covid-19. Durante a pandemia os vereadores itapevenses aprovaram uma redução de salário em 50%, ou seja, o valor pré-pandemia era de R$ 8.752,48.

A proposta de aumento estará na pauta da sessão desta segunda. A sessão é aberta ao público e também pode ser acompanhada através do Facebook da Câmara Municipal de Itapeva a partir das 20h.