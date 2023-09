Favoráveis ao aumento foram: Robson Leite, Lucinha Woolck, Saulo Leiteiro, Preto do Bairro de Cima, Laércio Lopes, Marinho Nishyama, Julio Ataíde, Gessé da UPA e Tião do Táxi.

A Câmara Municipal de Itapeva aprovou na noite desta segunda-feira (04), um aumento de mais de 100% no salário do Poder Legislativo.

No primeiro momento os vereadores rejeitaram uma emenda do vereador Tarzan, onde a proposta era de que o salário fosse de R$ 7.507,49. Somente os vereadores Tarzan e Tião foram favoráveis à emenda.

Já na segunda votação, onde o salário proposto era de R$ 9.900,00 o placar apontou 9×5 a favor do aumento de 126,22% para os vereadores da próxima legislatura.

Os vereadores favoráveis ao aumento foram: Robson Leite (União Brasil), Lucinha (MDB), Saulo (PSD), Preto (PDT), Laércio (MDB), Marinho (PP), Julio (PP), Gessé (PP) e Tião (PL).

Os vereadores contrários foram: Débora (PSDB), Ronaldo (PP), Tarzan (União Brasil), Andrei (PTB) e Áurea (PP).

Diante da situação já há um movimento de cidadãos através das redes sociais para se organizarem e pedirem a interferência do Ministério Público na questão que alguns julgam ser um aumento desproporcional com a realidade dos munícipes.