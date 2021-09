Vereadores absolvem Dr. Mário Tassinari de três denúncias em Comissão Processante

Nesta quarta-feira dia 8, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão extraordinária para o julgamento de três denúncias contra o prefeito municipal Dr. Mário Tassinari. As denúncias são sobre os gastos de verbas e conduta do prefeito diante da pandemia, devidamente investigadas por uma Comissão Processante, a qual apresentou relatório pelo indeferimento das denúncias, ou seja, era contrário a cassação do prefeito.

A sessão teve início às 09h e transcorreu durante o dia todo, havendo uma pausa somente durante o almoço.

Após a leitura das denúncias e do relatório da Comissão, vereadores tiveram tempo para usar a tribuna e fazer suas considerações sobre o caso. O vereador Christian Galvão foi impossibilitado de votar por ser filho da vice-prefeita Elza Galvão, sendo substituído por seu suplente Robson Leite.

A primeira denúncia tratava sobre omissão diante da pandemia. Somente 4 vereadores votaram para o afastamento do chefe do Executivo sendo eles: Roberto Comeron, Marinho Nishiyama, Ronaldo Coquinho e Débora Marcondes. Os demais votaram pela absolvição do prefeito.

A segunda denúncia tratava sobre negligência na administração da Prefeitura, 5 vereadores votaram para o afastamento do chefe do Executivo sendo eles: Roberto Comeron, Marinho Nishiyama, Ronaldo Coquinho, Laércio Lopes e Débora Marcondes. Os demais votaram pela absolvição do prefeito.

A terceira e última denúncia tratava sobre o prefeito ter supostamente agido de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, 5 vereadores votaram para o afastamento do chefe do Executivo sendo eles: Roberto Comeron, Marinho Nishiyama, Ronaldo Coquinho, Laércio Lopes e Débora Marcondes. Os demais votaram pela absolvição do prefeito.

Após quase sete horas de sessão, a Câmara de Vereadores absolveu o prefeito das acusações e ele segue no cargo como autoridade máxima do município.