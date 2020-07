Vereadora vota contra moção a favor do deputado Frederico D'Ávila

Na noite desta segunda-feira (20), uma moção de aplausos a favor do deputado Frederico D’Ávila teve voto contrário da vereadora Débora Marcondes e insinuação de que a edil estava levando a questão para o lado pessoal.

A moção foi pedida diante da informação de que o deputado teria conseguido dois respiradores para Itapeva no combate a Covid-19.

De acordo com Débora, em conversa com a Secretaria Municipal da Saúde, Karen Grube, a mesma informou que o município havia adquirido 5 respiradores, todos por intermédio do Governo do Estadode São Paulo e que diante disso pedia adiamento da votação da moção para saber de fato o que era real nessa questão, uma vez que o mesmo deputado já havia informado que Itapeva receberia uma loja da Havan, sendo que a informação não procedeu e por isso era preciso verificar se o mesmo estaria tentando distorcer as coisas mais uma vez.

Em resposta à Débora, Rodrigo Tassinari pediu para que não houvesse adiamento sobre a questão, pois para ele seria só falar se é favorável ou não, e que isso seria por conta de problemas pessoais entre a vereadora e o deputado. Rodrigo disse ainda que há documentos do Ministério da Saúde que comprovam que o deputado conseguiu a liberação do equipamento para o município.

O pedido de Débora foi para votação e somente Débora e Toni do Cofesa votaram pelo adiamento. Sendo assim, a moção de aplausos foi para votação também e somente Débora foi contra.