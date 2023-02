A vereadora Vanessa Guari (PL) encaminhou a Prefeitura Municipal de Itapeva um pedido de implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua São Paulo na Vila Nova.

Em sua justificativa para o pedido, Vanessa diz que motoristas e moradores vizinhos ao cruzamento temem um acidente grave diante do excesso de velocidade e desrespeito as sinalizações existentes no local.

De fato o local é constantemente palco de acidentes e por anos os moradores pedem um semáforo no cruzamento até mesmo pela dificuldade que pedestres passam em determinados momentos em atravessar a rua.

O pedido foi encaminhado ao setor responsável que deve dar um parecer a vereadora em algumas semanas.