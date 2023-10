A vereadora Lucinha Woolck encaminhou ao prefeito de Itapeva, Mário Tassinari um requerimento pedindo a construção de uma arena society nas vilas São Francisco e Itapeva E.

Em sua justificativa, a vereadora informou que a prática de exercícios físicos traz incontáveis benefícios a saúde para as pessoas de todas as idades, sendo imprescindível para uma vida mais saudável.

Lucinha disse que os benefícios de atividades esportivas são reconhecidos por estudos e que, além disso, uma obra assim ajuda a fortalecer os laços da população com a sua comunidade. “A oferecer a comunidade um espaço de lazer mais agradável e usual, possibilitando assim avanços na qualidade de vida, e incentivando crianças e adolescentes a pratica de esporte trará grande benefício aos moradores do bairro”, disse.