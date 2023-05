A vereadora Lucinha Woolck encaminhou um requerimento ao prefeito Mário Tassinari pedindo que se providencie o lajotamento ou pavimentação em toda extensão da Rua Carlos Eduardo Magalhães, que dá acesso a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

O pedido vem de encontro a um antigo pedido de pais e professores da APAE que há anos convivem com a estrada não pavimentada e que passam por transtornos principalmente em dias de chuvas.

Apesar dos diversos pedidos e da clara necessidade de que seja pavimentada o trecho que liga a Avenida Gastão de Mesquita Filho a escola, até o momento não houve uma ação do poder público para atender essa necessidade.

A vereadora Lucinha informou que vem sendo procurada por pais de alunos, motoristas e moradores do local, que solicitam melhorias na referida rua que se torna intransitável quando chove, dificultando o trajeto dos moradores e mães que levam suas crianças para a escola da APAE. “Medidas a serem tomadas acerca do assunto são de extrema importância para que os problemas sejam sanados, aguardamos as possíveis providências sobre o assunto que juntamente a benfeitoria virá de encontro aos anseios dos moradores e alunos da escola”, disse.