Vereador verifica junto Secretaria da Cultura possibilidade de sessão de cinema drive in

O vereador Marinho Nishiyama informou na sessão de Câmara desta segunda-feira (20), que verificou junto Secretaria Municipal de Cultura a possibilidade de Itapeva receber uma sessão de cinema drive in.

De acordo com Marinho, o município poderia fechar uma parceria com o Sesc para trazer a população itapevense uma opção de lazer diferenciada neste momento de isolamento. Ainda segundo o vereador, o secretário da pasta, Márcio Gouveia foi aceptivo a petição uma vez que já havia um proposta semelhante sendo elaborada pela Cultura.

O cinema drive in consiste em assistir um determinado filme de dentro de um veículo, atualmente as sessões desse gênero vem sendo realizadas em diversas cidades, muitas delas em parceria com o Sesc e são acompanhadas de um gosto de nostalgia pelos que vivenciaram esse modelo de entretenimento no passado.