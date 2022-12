O vereador Antônio Carlos Camargo Ribas – Tuca Ribas foi eleito na noite de quinta-feira (15) presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Branco para o biênio 2023/2024. O novo presidente é filiado ao Progressistas e exerce o segundo mandato no Legislativo.

Os demais cargos que compõem a Mesa Diretora também foram escolhidos por meio de votação nominal dos vereadores. Foram eleitos os vereadores Tuca Teixeira – PSDB (1º vice-presidente), Alessandro Luís Teixeira – PL (1º secretário), Dário Freitas de Almeida – Progressistas (2º secretário) e Adriano Ditão – PL (2º vice-presidente).

Em seu o discurso, o presidente eleito agradeceu a confiança e reforçou o compromisso de apoiar e fortalecer o trabalho dos parlamentares.

“Quero reafirmar o compromisso de trabalhar pela unidade e fortalecimento do Poder Legislativo para assegurar que o mandato parlamentar seja exercido com liberdade, independência e autonomia. A minha maior missão será a de fazer com que a população tenha orgulho do nosso trabalho. E podem ter certeza que não nos faltará coragem para avançarmos cada vez mais.”, afirmou Tuca Ribas.

(Texto via página Sudoeste On Line)