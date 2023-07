O vereador Tarzan encaminhou ao Plenário da Câmara Municipal de Itapeva um pedido para que seja constituída Comissão Especial de Inquérito – CEI, para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias possamos apurar supostas irregularidades envolvendo agentes públicos e servidores públicos municipais em processos licitatórios, atas, dispensa de licitação e contratações emergenciais.

O pedido veio após a divulgação de conversas via WhatsApp onde supostamente um assessor especial do gabinete do prefeito Mário Tassinari fornece informações privilegiadas e com suposta manipulação de valores que resultaram no favorecimento de determinadas empresas que atualmente prestam serviços em diversas área de atuação nas Secretarias municipais no período de janeiro de 2021 até os dias atuais.

Confira a seguir a justificativa usada pelo vereador para pedir a instauração da CEI:

“Primeiramente cabe enfatizar que a fiscalização das atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo é função desta Casa de Leis.

Chegou ao conhecimento desta Casa de Leis, através de denúncia veiculada no ofício MMC nº 71/23 acompanhada de prints de conversas de Whatsapp, a qual segue em anexo, que no ano de 2022, ocorreram supostas irregularidades envolvendo agentes públicos e servidores públicos municipais em processos licitatórios, atas, dispensa de licitação e contratações emergenciais, com o fornecimento de informações privilegiadas, bem como a suposta ocorrência de manipulação de valores que resultaram no favorecimento de determinadas empresas que atualmente prestam serviços em diversas áreas de atuação nas Secretarias Municipais.

Deste modo, considerando a gravidade da denúncia apresentada, após a ciência dos fatos ao Plenário e reunião com diversos Vereadores convocada pelo presidente desta Casa de Leis, necessário se faz a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito com o objetivo de apurar os supostos fatos ilegais ocorridos.

Pelo exposto, contando com o apoio dos nobres pares, apresento o requerimento para a instalação da CEI (Comissão Especial de Inquérito).

Certo de contar com o atendimento, reitero protesto da mais elevada estima e distinta consideração”.