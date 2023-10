O vereador Robson Leite deve encaminhar nos próximos dias ao prefeito Mário Tassinari uma indicação para que o mesmo analise a possibilidade de encaminhar a Câmara Municipal de Itapeva um Projeto de Lei que regulamente o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios públicos municipais.

Através da indicação 0152/2023, Robson justifica que segundo o Censo 2022, o Brasil tem a segunda maior população de cães, aves e gatos em todo o mundo e é o terceiro maior país em população total de animais de estimação. São 54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de gatos, 39,8 milhões de aves, 19,1 milhões de peixes e mais 2,3 milhões de outros animais. O total estimado é de 139,3 milhões de pets. Além do sofrimento da perda de um animal de estimação, que cada vez faz mais parte da família, a morte gera muitas dúvidas quanto à destinação do corpo do mascote.

Outra preocupação é relativa à destinação dos corpos dos animais está no impacto ambiental provocado pelo descarte ou pelo sepultamento incorreto. O risco por contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas de um cemitério animal é maior que o de um cemitério humano, pois, além dos microrganismos já encontrados na decomposição de um cadáver humano, há a introdução de novos microrganismos que podem infectar vetores e ter potencial zoonótico, ou seja, transmitir doenças para os seres humanos.

O vereador ainda pondera que é preciso dar ao animal de estimação um sepultamento digno. “É notório que a população de animais tem aumentado cada vez mais e ainda não temos uma destinação correta e humanizada para estes seres que têm convivido em nossas casas, nos trazendo alegrias e dignos de uma despedida amorosa”, diz.

Diante do exposto, o vereador constata a necessidade de implantação de sepultamento menos nocivo para o meio ambiente e que traga acalento para os donos de animais que com tempo de convivência se tornam parte da família.