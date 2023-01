O vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Itapeva, Roberto Comeron (União Brasil), está encaminhando ao prefeito Mário Tassinari um requerimento pedindo valorização profissional aos servidores do município.

Comeron pediu para que o prefeito para encaminhe um Projeto de Lei para a Câmara Municipal visando conceder a revisão de perdas inflacionárias e reajuste nos vencimentos dos funcionários e servidores públicos municipais.

Além do reajuste, o presidente do Poder Legislativo pede ainda que haja uma previsão para conceder aumento do valor do Cartão Alimentação para 500,00 reais.

De acordo com Comeron, o vale alimentação de Itapeva é um dos mais baixos da região e como o principal município do sudoeste paulista, os servidores municipais merecem receber a altura da responsabilidade que tem para manter Itapeva com esse status.