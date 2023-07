O vereador Andrei Muzel encaminhou ao prefeito de Itapeva um requerimento pedindo informações sobre a situação do Bairro do Pacova, zona rural de Itapeva.

De acordo com o vereador, houve uma informação de uma possível mudança de jurisdição do bairro que poderia a passar a pertencer ao município vizinho de Taquarivaí. Andrei lembrou que caso haja a mudança será necessário todo um direcionamento dos aparatos públicos, serviços e recursos humanos empenhados no local.

O vereador não deixou claro de onde essa informação foi levantada, porém está questionando a prefeitura sobre o que está sendo divulgado principalmente no bairro. “Chegou ao conhecimento deste parlamentar de que há uma transição do bairro do Pacova, que passaria a pertencer ao município de Taquarivaí, nesse contexto, e na condição de representante dos munícipes que me procuraram, solicito maiores esclarecimentos no que se refere à veracidade de tal movimento”, informou.

Andrei ainda questiona, caso a informação se confirme, qual fim será direcionado aos patrimônios e recursos humanos lotados nas escolas, UBS e demais órgãos públicos do município de Itapeva instalados na localidade. “Precisamos ver também se houve estudo do impacto que essa mudança acarretará ao planejamento escolar, no que se refere ao número de alunos, transporte, entre outras coisas”.

N.R: Entramos em constato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Itapeva, porém até o presente momento não houve resposta sobre a situação.