Vereador pede abertura de mais uma CEI contra Cavani

O Vereador Mario Nishiyama (Marinho), encaminhou um requerimento a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapeva pedindo mais uma CEI contra o prefeito afastado Luiz Cavani.

Desta vez o pedido se deve a irregularidades apontadadas por uma auditoria interna da Prefeitura Municipal que apontou que as secretarias de Administração Regional, Defesa Social e outras mais contrataram empresas que emitiram notas fiscais de servíços fictícios e não conferiram os serviços prestados, bem como foram pagos serviços não executados. Há ainda a descoberta de contratação de mais de uma empresa para prestar o mesmo serviço, compra de equipamentos que nunca foram entregues e renuncia fiscal de forma ilegal.

De acordo com o requerimento todas as irregularidades teriam sido feitas com o aval do prefeito afastado.

Até o momento a CEI conta com o apoio dos vereadores Margarido, Edvaldo Negão, Jé, Débora Marcondes e Rodrigo Tassinari.