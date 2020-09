Vereador Marinho pede a paralisação de pagamentos a Luiz Cavani

Afastado do cargo desde o final de 2019, Cavani permanece recebendo salário como prefeito, porém, foi condenado e perdeu seus direitos políticos no início de deste mês

O vereador Marinho Nishiyama (PP), encaminhou um requerimento ao Ministério Público pedindo medidas para que seja suspenso o pagamento de salário do prefeito afastado, Luiz Cavani.

O pedido veio após Cavani ser condenado na Justiça referente a CEI do Calote de 2014, onde foram comprados caixões sem dotação orçamentária, nessa mesma ação a Justiça determinou que Cavani e o ex-secretário de Ação Social, Luciano de Oliveira perdessem seus cargos políticos caso estivessem em algum e ainda a inexigibilidade por três anos, culminando assim na suspensão dos direitos políticos.

Cavani que está afastado do cargo de prefeito pela Justiça desde 29 de novembro de 2019, porém, sem prejuízo ao salário de pouco mais de R$ 23 mil.

Devido a condenação em trânsito em julgado, Marinho pede que a promotoria em ação conjunta com o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral venham a paralisar os pagamentos de Luiz Cavani.