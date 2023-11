O vereador Marinho Nishiyama encaminhou para a Câmara Municipal de Itapeva um projeto de lei que prevê que o município forneça fone antirruído para pessoas com o Transtorno de Espectro Autista (TEA).

De acordo com Marinho, a proposta impõe executividade aos princípios e diretrizes das políticas públicas consolidadas em lei. “O acesso a medicamentos e tecnologias que atenuem os incômodos e melhorem a vida das pessoas com TEA, são preceitos legais que devem ser colocados em prática”, diz. O vereador explica que cidadãos com TEA tem vulnerabilidades decorrentes de hipersensibilidade sonora, entre outras hipersensibilidades sensoriais. “Daí a grande responsabilidade do poder público em adotar medidas protetivas para garantir melhor qualidade de vida a estes cidadãos”.

O fone de ouvido antirruído ajuda a pessoa com TEA a lidar com ambientes barulhentos ou caóticos que são estressantes e com a concentração para desempenho de tarefas e trabalhos profissionais.