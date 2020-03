Vereador Marinho encaminha moção de apelo referente ao IML

Prédio possui equipamento que outros IMLs do estado não tem, porém sofre com a falta de mão de obra

O vereador Marinho Nishiyama encaminhou ao Governador do Estado de São Paulo, João Dória uma moção de apelo para que o Instituto Médico Legal – IML de Itapeva passe a atender a população diariamente.

A moção foi encaminhada ainda ao Presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris e ao Secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires. O IML itapevense estava sem médico desde o primeiro semestre de 2019 e permaneceu assim até o início de janeiro quando foi designado um médico para atender a população uma vez por semana.

Marinho explicou que a situação causa transtornos não só para a população de Itapeva como para as das outras 16 cidades que o órgão atende. O vereador relata as autoridades estaduais que durante os dias em que não há atendimento no IML de Itapeva, a população precisa deslocar-se para Itapetininga, sendo que já houve casos de velórios que durou cerca de vinte minutos apenas pela burocracia do atendimento.

Outro fator que chama a atenção é de que laudos periciais de exame de corpo de delito estão deixando de ser feito pela dificuldade de deslocamento, o que vem dificultando a produção de provas materiais em processos de crime.

O vereador solicitou que caso o Estado não possua um médico disponível para atender diariamente, se faça um concurso público para suprir a demanda.

De acordo com profissionais da área abrangente pelo IML itapevense, o prédio disponível aos funcionários do órgão é um dos melhores do estado de São Paulo possuindo equipamentos que a maioria dos IMLs paulista não tem. Há entre os funcionários do IML de Itapeva a certeza de que na questão de infraestrutura a população da região está bem servida, faltando somente a mão de obra para que se haja um atendimento condizente com o que se espera do serviço público.