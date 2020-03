Vereador Jé declara voto contra a cassação do prefeito Mário Tassinari

Diante do pedido de cassação do prefeito em exercício, Mário Tassinari feito por um munícipe, o vereador Jé divulgou uma nota sobre o assunto. Confira:

“Precisamos ter cautela em não generalizar os acontecimentos políticos de Itapeva, por isso, mesmo não fazendo parte da base política do prefeito interino, meu voto é contrario à cassação do Mário Tassinari, uma vez que não foi provado nenhuma irregularidade no que se refere à corrupção, tratando sim de uma irregularidade administrativa. Vale ressaltar que o secretário já foi exonerado e instaurado processo administrativo para apurar as responsabilidades. Caso sejam provadas irregularidades, como foi na gestão Cavani, independente de quem for o prefeito, vou votar contra a corrupção”, disse.