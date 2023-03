O recém-empossado vereador Gabriel Maciel (PTB), encaminhou a Prefeitura Municipal de Itapeva o pedido para iluminação do Estádio Municipal no Jardim Maringá.

Em sua justificativa, Gabriel diz que a iluminação viria a incentivar a prática de esportes. “Este requerimento vem a atuar de modo a incentivar os esportistas locais no que se refere à promoção de infraestrutura para realização de eventos esportivos noturnos”, explana o vereador.

Gabriel lembra ainda que Itapeva é um dos únicos municípios da região que não oferece essa estrutura a sua população.

A iluminação do estádio é bem vista pelos olhos dos esportista e ser mais um ponto de atividades físicas a ser usada pela população da região.