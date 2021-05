Vereador Celinho pede que escolas tenham vigilantes

O vereador Celinho Engue apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Itapeva pedindo a implantação de segurança especializada em escolas do município.

De acordo com o vereador, as escolas municipais e particulares de Itapeva seriam obrigadas a contar com um vigilante como uma maneira de proporcionar mais segurança aos alunos. Esse vigilante deve ter o curso para estar preparado para qualquer tipo de emergência.

Celinho diz ainda que seria uma maneira de tentar evitar que situações como a do município de Saudades venham a acontecer em Itapeva. Quanto às escolas estaduais, o vereador informou que encaminhou ao deputado estadual Márcio Nakashima a solicitação para que o mesmo apresente projeto semelhante a nível estadual.

Para finalizar, Celinho deixa uma reflexão. “Temos segurança nos bancos, no Fórum, na Prefeitura e na Câmara, porque não onde nossas famílias deixam seus maiores tesouros?”, questiona o vereador.