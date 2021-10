Vereador Celinho pede construção de calçada na rua acima da Rodoviária

O vereador Celinho Engue encaminhou um requerimento a Prefeitura Municipal de Itapeva pedindo melhorias em via pública nas proximidades do Poupatempo.

No documento, o vereador pede informações sobre a possibilidade de instalação de calçadas e grades de proteção na extensão da Rua Roque Loureiro dos Santos, do lado de cima da Rodoviária e Poupatempo, que dá acesso a Avenida Brasil e Rua Barão do Rio Branco. O vereador pediu ainda serviços de manutenção, limpeza e instalação de corrimão nas escadarias.

A rua em questão tem calçada apenas de um lado, enquanto o outro lado tem apenas uma pequena faixa de chão batido por onde os pedestres andam margeando um declive atrás da rodoviária. O fluxo de pessoas que já era grande pela região ficou ainda maior após a instalação do Poupatempo.

Além das melhorias solicitadas pelo vereador Celinho, muitos pedem ainda uma atenção com o cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Barão do Rio Branco, que em horário de pico fica com grande fluxo de veículos e inviabiliza a passagem de pedestres por vários minutos.