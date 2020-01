Verba de R$ 200 mil para reforma da Estação da Vila Isabel será liberada neste ano

No final de 2019 o deputado estadual, Frederico D’Ávila informou que destinou uma verba de R$ 200 mil para Itapeva para ser investida na reforma da Estação Ferroviária Ramos de Azevedo na Vila Isabel.

A notícia pegou muitas pessoas de surpresa, pois há um impasse entre o poder municipal e a ALL (América Latina Logística), sobre a quem pertencia o prédio que há anos vem sofrendo com a ação do tempo e de vândalos.

Há no município uma ala cultural que vem por anos pedindo que o prédio receba melhorias e que venha a servir novamente a população como um monumento da história de Itapeva, porém até a divulgação do deputado, não havia nenhuma novidade com relação ao local, pois devido ao impasse sobre a posse do prédio o poder público não poderia executar qualquer tipo de obra na edificação.

Em contato com a assessoria do deputado Frederico D’Ávila fomos informados de que foi destinada uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para o local, porém para o orçamento de 2020 e por isso ainda não foi debitado na conta da prefeitura que precisa acertar os documentos para a liberação que ficou travada devido a troca de governo com o afastamento de Luiz Cavani.

Já a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Itapeva informou que ainda não existe verba disponível para reforma da Estação e que a atual gestão deverá fazer um levantamento sobre os convênios que estão pendentes para que tenham andamento.

A nota no entanto não cita se o empasse com a ALL já foi resolvido e o prédio agora é de fato de responsabilidade do município.